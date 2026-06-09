Требовал у матери бойца деньги за перевод в тыл: работник ТЦК получил подозрение

Работник ТЦК требовал взятку у женщины / © Национальная полиция Украины

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Военнослужащий ТЦК получил подозрение за вымогательство взятки от женщины за перевод ее сына в тыловую часть. Случай произошел в Киевской области, в Белой Церкви.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Сотрудник ТЦК получил подозрение за вымогательство взятки

Правоохранители разоблачили работника Белоцерковского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки на вымогательстве взятки у женщины. Женщине предложили, чтобы ее сына перевели в тыловую часть.

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Военнослужащий ТЦК потребовал у нее 5 тысяч долларов. Фигурант дела пообещал женщине перевести сына в тыловое подразделение после получения денег.

За совершенное военнослужащему ТЦК грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Оперативное сопровождение дела осуществляет СБУ.

«32-летний злоумышленник убеждал мать солдата, что в случае непредоставления вознаграждения в пять тысяч долларов ее сына переведут в штурмовое подразделение», — пишут в полиции.

Он предложил ей дать взятку, чтобы этого не произошло, и ее сын оказался в тыловом подразделении. После получения аванса в размере 1000 долларов стражи порядка задержали злоумышленника.

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© Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

Его поместили в следственный изолятор. Военнослужащему сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды за обещание повлиять на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают, причастны ли к этому делу и другие должностные лица ТЦК.

Инциденты с ТЦК: в чем главная проблема

Напомним, что в украинском обществе есть немало нареканий на нарушение прав во время мобилизации. Офицер Национальной гвардии Украины Маргарита Омеляненко подчеркнула, что эта проблема уже перезрела и требует скорейшего решения, ведь текущая ситуация разъединяет украинцев вместо того, чтобы объединять.

По словам военной, трудности с ТЦК и мобилизацией связаны прежде всего с неизвестностью: люди часто не понимают, куда и зачем они идут, а базовую общевойсковую подготовку (БОВП) воспринимают как оторванную от реальных условий боя.

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Решить это можно через изменения взаимного отношения ТЦК и граждан друг к другу. Офицер добавила, что хоть ее и возмущают случаи жестких задержаний людей представителями ТЦК, отношение самих украинцев к мобилизации тоже должно быть другим. Каждый гражданин должен отдавать себе отчет в обязанности защищать собственное государство.

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