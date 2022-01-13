Требовал выехать из квартиры: в Полтаве мужчина систематически издевался над матерью пятерых детей

Требовал выехать из квартиры: в Полтаве мужчина систематически издевался над матерью пятерых детей

Мужчину приговорили к административному аресту и временно изолировали от семьи.

В Полтаве мужчина систематически издевался над своей женой. За психологические и экономические насилия суд временно запретил ему приближаться к семье.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Как стало известно, 31-летний мужчина только в течение 2021 года систематически издевался над матерью пятерых детей в возрасте от одного до 12 лет. Он потребовал, чтобы женщина выехала из квартиры вместе с несовершеннолетними.

“За психологическое и экономическое насилие над семьей в прошлом году мы вынесли обидчику два предписания с временным запретом находиться в месте проживания пострадавших и общаться с ними. А также составили административный протокол за домашнее насилие, который был направлен в суд”, — рассказала глава сектора противодействия домашнему насилию Екатерина Дихтенко.

В результате чего мужчину приговорили к административному аресту и временно изолировали его от семьи.

Напомним, что в Киеве разразился сексуальный скандал с известным архитектором.

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