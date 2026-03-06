Требовал взятку за возвращение вещественных доказательств: в Одесской области разоблачили судью

Взятка для судьи / © Офис Генерального прокурора

В Одесской области задержали судью Ренийского районного суда по подозрению в получении неправомерной выгоды. За сумму чуть больше, чем 1000 долларов он пообещал закрыть дело и вернуть вещественные доказательства.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Как установило следствие, судья рассматривал дело об административном правонарушении по привлечению к ответственности местного жителя и решения судьбы изъятых у него табачных изделий без марок акцизного налога, которые он перевозил.

При этом судья намекнул, что можно избежать конфискации этого товара, если его в этом «заинтересовать».

Во время получения 800 евро и 300 долларов судью задержали сотрудники СБУ.

В Высший совет правосудия внесено представление о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей. Кроме того, в Высший антикоррупционный суд подано ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

