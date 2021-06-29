"Требовала 300 дол.": сын мужчины, который на Буковине облил преподавательницу фекалиями, обратился в полицию

"Требовала 300 дол.": сын мужчины, который на Буковине облил преподавательницу фекалиями, обратился в полицию

В полиции пока рассматривают заявление и устанавливают, есть ли основания для открытия производства.

В Черновицкой области мужчина облил фекалиями преподавательницу Новоселицкого медицинского колледжа. Его сын написал заявление в полицию, в которой обвинил сотрудницу колледжа в получении взятки.

Об этом сообщает "Общественное".

Также читайте У наркозависимых харьковчан полицейские требовали взятку, были случаи пыток

Парень заявляет, что преподавательница требовала у него 300 евро за сдачу экзамена "КРОК". Его отец, который вылил на преподавательницу фекалии добавляет, что у него есть доказательства виновности женщины.

В полиции пока рассматривают заявление и устанавливают, есть ли основания для открытия производства.

Зато преподавательница опровергает заявления о вымогательстве взяток.

Напомним, после празднования по случаю вручения дипломов отец одного из выпускников медицинского вуза облил фекалиями преподавательницу якобы из-за поборов.

"Это тебе за сына. Украла четыре года жизни его. Это тебе за сына, говно это, за его диплом. Я тебе дам 300 евро!", — кричал мужчина.

Взятка более полумиллиона долларов: на Волыни таможенник погорел на горячем

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку