Требовала $5000 за установление инвалидности: на Хмельнитчине задержали главу Мариупольской МСЭК

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и ее отстранении.

В Хмельницкой области сообщено о подозрении главе медико-санитарной экспертной комиссии №2 Мариуполя, требовавшей взятку за установление инвалидности.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Эта МСЭК временно дислоцируется в Хмельницком и принимает решения об установлении групп инвалидности внутренне перемещенным лицам из Донецкой области и других временно оккупированных территорий Украины", — говорится в сообщении.

По данным следствия, врач требовала $5 000 за положительное "решение вопроса" по установлению ІІІ группы инвалидности. Женщина была задержана во время получения средств.

В ходе обысков изъято более $20 000 наличными. Решается вопрос об избрании меры пресечения и ее отстранении.

Напомним, во Львове задержали врача, требовавшего взятку у военного за установление инвалидности.

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