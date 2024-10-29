Требовал взятку с адвоката военнообязанного: в Киеве задержали помощника начальника Подольского ТЦК

Помощник начальника Подольского РТЦК в Киеве был задержан по подозрению во взяточничестве.

Об этом заявили в пресс-службе Спецпрокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Подозреваемый работник ТЦК требовал и получил взятку от адвоката за непривлечение ее клиента к админответственности за нарушение правил военного учета, а также за дальнейший военный учет. Так что клиент юриста мог избежать мобилизации.

Фото Спецпрокуратуры в сфере обороны Центрального региона

В пресс-службе добавили, что сумма неправомерной выгоды составила 25 тысяч гривен и 4 тыс. долларов.

Фото Спецпрокуратуры в сфере обороны Центрального региона

Известно, что мужчине инкриминируют получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины), что угрожает лишением свободы сроком от двух до пяти лет.

Напомним, в Полтаве депутат потерял сознание во время следственных действий Бюро экономической безопасности по делу о закупке дронов по завышенным ценам.

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