Требовала взятку у парализованного воина ВСУ: в Кировоградской области задержан руководитель районной МСЭК

По материалам дела, чиновница требовала 2 тыс. долларов США от раненого воина ВСУ за пожизненное установление ему второй группы инвалидности.

СБУ и Нацполиция задержали в Кировоградской области руководительницу районной МСЭК, которая требовала взятку у парализованного воина ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Служба безопасности и следователи Национальной полиции разоблачили на коррупционных схемах руководительницу одного из межрайонных центров медико-социальной экспертизы в Кировоградской области, которая одновременно является депутатом горсовета.

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По материалам дела, должностная лицо требовало 2 тыс. долларов США от раненого воина ВСУ за пожизненное установление ему второй группы инвалидности.

Как установило расследование, украинский защитник получил тяжелое ранение в ходе боев во времена Яра весной 2023 года. Тогда обломки российской управляемой авиабомбы ранили военного, после чего левую сторону его тела парализовало.

Впрочем, глава МСЭК все равно требовала взятку от военнослужащего за оформление статуса.

Правоохранители задокументировали преступную деятельность должностной лица и задержали ее с поличным, когда она получала всю сумму взятки.

В Кировоградской области руководитель районной МСЭК требовала взятку у парализованного воина ВСУ/Фото: СБУ

В настоящее время фигурантке доложено о подозрении по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Продолжается расследование. Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что ведомство передаст функции МСЭК в кластерные и сверхкластерные больницы – результат госпитального планирования, которое провело Минздрав и определило в каждом регионе эти больницы. По словам Ляшко, они обеспечивают доступность пациентам в пределах определенных нормативов и имеют как минимум 20 направлений оказания медпомощи.