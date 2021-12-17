Требовали 4 биткоина: в Днепропетровской области из гранатомета обстреляли дом фермера

У фермера требовали вымышленный долг.

В Юрьевском районе Днепропетровской области неизвестные обстреляли дом местного фермера. Владельцы домовладения услышали взрыв, а когда вышли проверить случившееся, нашли тубус от гранатомета.

Об этом сообщает "Днепр Час".

Событие произошло сегодня, 17 декабря, около 6 часов утра в одном из сел Юрьевской общины. Местный фермер услышал звук, напоминающий взрыв гранаты. В 60 метрах от дома он нашел тубус от гранатомета с поврежденной маркировкой.

По предварительной информации, незадолго до взрыва во двор фермера заходил неизвестный мужчина и оставил папку, в которой были угрозы с требованием выплатить долг в размере 4 биткоина до Нового года (около 188 тысяч долларов). После того, как мужчина ушел, фермер услышал взрыв.

При взрыве никто не пострадал.

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На месте происшествия работали следственно-оперативная группа районного отдела полиции Павлограда, взрывотехники, работники ГСЧС.

"Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации", — сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что в Кривом Роге Днепропетровской области правоохранители нашли в автомобиле у мужчины ручные гранаты и боевые снаряды.

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