Требовали 40 тысяч грн за сомнительную операцию: больницу Кременчуга обвиняют в проведении "подпольных" хирургических вмешательств

Сейчас в ситуации разбирается Департамент здравоохранения.

В Кременчуге в больнице интенсивного лечения женщине предложили сделать операцию за 40 тысяч гривен. Причем средства за оперативное вмешательство должны были быть уплачены неофициально.

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Об этом сообщает "Телеграф".

По словам жительницы Кременчуга Марины М *, в больнице интенсивного лечения "Кременчугская" ей предлагали сделать операцию стоимостью 40 тысяч гривен. Конечно, оплата должна быть неофициальной.

Все началось с того, что у женщины обнаружили низкий гемоглобин, когда она сдавала кровь на станции переливания крови. Она обратилась к семейному врачу, а тот посоветовал посетить гинеколога. После осмотра и УЗИ врач Я* поставила диагноз "узловая миома" и стала настаивать на оперативном вмешательстве.

"По ее словам, мне повезло, что именно в эту субботу в больницу приедет известный профессор, выполнит лапороскопичную операцию всего за 40 тысяч гривен. Следует отметить, что фамилия профессора ни разу не упоминалась. Рассказала врач Я* и о том, что таких пациенток как я уже 3, поэтому и приедет профессор — и если не соглашусь сейчас, неизвестно когда выпадет следующая возможность ", — рассказывает Марина.

По словам женщины, она немного растерялась, поскольку ранее проблем со здоровьем не было, поэтому на предложение согласилась. За два дня до операции она пришла в больницу сдавать анализы. У нее за это требовали 800 гривен. Марина отдала в руки медсестры деньги за анализы, а взамен ей сделали кардиограмму и анализы крови и мочи. После этого женщина задумалась о несоответствии цены и предоставляемых услуг.

По словам женщины, медсестра спросила ее о направлении в стационар, но его, конечно, у Марины не было. В кабинете в отдельной кучке документов 5-х клиенток врача М *, которых должны были положить в стационар без направления, нашли документы Марины. Женщину провели в палату, но оставаться в медучреждении она не собиралась, поэтому пошла на констультацию к врачу М *.

"Во время предоперационной консультации он отметил, что 40 тысяч гривен наличными надо будет отдать старшей медсестре. Я спросила, дадут ли мне какой-то чек или квитанцию — ведь планирую получить материальную помощь на работе. На что М * сказал, что "это — неофициальная операция. Вы просто находитесь на территории больницы, официально никакой операции не происходит", — сказал врач М *.

Сказанное шокировало Марину, и она решила рассказать об этом в воинской части, где работает. Там ей сообщили, что аналогичную операцию ей, как военнослужащей, сделают бесплатно в Киевском военном госпитале. Поэтому Марина позвонила врачу Я* и сказала, что отказывается от сомнительной сделки с явно завышенной стоимостью.

После этого женщину, по ее словам, пытались запугать, что в Киеве женщине удалят матку, и она не сможет иметь детей — и только неизвестный "профессор" сделает все как надо. Марина решила обратиться с жалобой в полицию — а впоследствии и в Департамент здравоохранения и НСЗУ. Ведь, если операция неофициальная, то и ответственности в случае неудачного исхода никто не понесет.

"Заявление есть, мы общались с медработниками. Сейчас проверка продолжается", — прокомментировала пресофицерка горуправления милиции Анна Васенко.

Оксана Корлякова, директор БИЛ "Кременчугская", отказалась предоставить комментарий в телефонном разговоре, поэтому журналисты обратились с официальным запросом.

Марина М* рассказала, что после жалобы в Департамент здравоохранения ее вызвали на беседу в больницу. Там ей предложили на камеру рассказать о том, что происходило.

"Действительно, такое обращение было. Сейчас проводим служебное расследование, поэтому подробности я разглашать не могу. Проводим правовую оценку действий врачей, подключаем независимых специалистов из других больниц, юристов", — прокомментировал Председатель Департамента здравоохранения Кременчугского городского совета Максим Середа.

По словам Марины, после этого случая она обратилась к врачам из Харькова и Киевского военного госпиталя, которые утверждают, что в данном случае лапороскопическая операция вообще противопоказана.

Напомним, что в Волынской области умерла полуторагодовалая девочка. У ребенка поднялась температура, а помощь от медиков девочка вовремя не получила.

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