Требовали деньги от уклонистов: на Одесчине разоблачили рэкетиров, действовавших под видом СБУ и ТЦК

В случае отказа платить злоумышленники угрожали похищением и физической расправой.
В Одесской области правоохранители разоблачили злоумышленников, которые выдавали себя за должностных лиц СБУ и военкомата и "выбивали" деньги из потенциальных призывников.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Сотрудники СБУ и полиции задержали злоумышленников, которые за разные суммы "откупа" обещали потерпевшим не привлекать их к уголовной ответственности за якобы уклонение от мобилизации. В случае отказа платить, рекетиры угрожали похищением и физической расправой.
Чтобы быть более убедительными, фигуранты подделали себе шевроны СБУ и предъявляли потерпевшим фальшивое удостоверение работника украинской спецслужбы.
Так, правоохранители задокументировали, что злоумышленники требовали 20 тыс. дол. от местного жителя.
В настоящее время члены банды задержаны и взяты под стражу. Злоумышленникам выдвинуты подозрения по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения;
- незаконное лишение свободы или похищение человека;
- самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица.
Продолжаются безотлагательные следственные действия, чтобы установить все обстоятельства преступления и привлечь виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
К слову, на Львовщине ГБР задержало сотрудника таможни, который систематически получал взятки за то, что оформлял товары под видом "гуманитарки".
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