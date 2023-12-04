Требовали деньги от уклонистов: на Одесчине разоблачили рэкетиров, действовавших под видом СБУ и ТЦК

В случае отказа платить злоумышленники угрожали похищением и физической расправой.

В Одесской области правоохранители разоблачили злоумышленников, которые выдавали себя за должностных лиц СБУ и военкомата и "выбивали" деньги из потенциальных призывников.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ и полиции задержали злоумышленников, которые за разные суммы "откупа" обещали потерпевшим не привлекать их к уголовной ответственности за якобы уклонение от мобилизации. В случае отказа платить, рекетиры угрожали похищением и физической расправой.

Чтобы быть более убедительными, фигуранты подделали себе шевроны СБУ и предъявляли потерпевшим фальшивое удостоверение работника украинской спецслужбы.

Так, правоохранители задокументировали, что злоумышленники требовали 20 тыс. дол. от местного жителя.

В настоящее время члены банды задержаны и взяты под стражу. Злоумышленникам выдвинуты подозрения по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения;

незаконное лишение свободы или похищение человека;

самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица.

Продолжаются безотлагательные следственные действия, чтобы установить все обстоятельства преступления и привлечь виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Задержание рэкетиров в Одесской области / Фото: Пресс-центр СБУ

Задержание рэкетиров в Одесской области / Фото: Пресс-центр СБУ

К слову, на Львовщине ГБР задержало сотрудника таможни, который систематически получал взятки за то, что оформлял товары под видом "гуманитарки".

Читайте также: