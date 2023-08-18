Требовали деньги с бойца ВСУ: СБУ задержала на Львовщине дерзких рэкетиров (фото)

С бойца ВСУ они требовали четыре тысячи долларов.

На Львовщине правоохранители разоблачили банду оборотней, которые мобилизовались в ВСУ, впоследствии покинули подразделение и занимались рэкетом.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, правоохранители обезвредили на Львовщине банду рэкетиров, организованную двумя бывшими уголовниками, скрывавшими свое прошлое и призвавшимися на военную службу.

"После зачисления в состав одной из воинских частей региона, они самовольно покинули подразделение и начали заниматься вымогательством денег с граждан. Прикрываясь статусом военнослужащих, фигуранты создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем выставляли жертвам счет за разрешение спора. Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства рекетирами 4 тысячи долларов США с демобилизованного бойца ВСУ. В случае отказа уплатить всю сумму злоумышленники угрожали мужчине насилием и физической расправой", — рассказали в СБУ.

Рекетири были устроены в ВСУ

Уже в дальнейшем правоохранители задержали обоих рэкетиров во время передачи части денег от потерпевшего.

“В настоящее время задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство в условиях военного положения). Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы”, — добавили в СБУ.

Напомним, что во Львове любитель РФ стал топ-чиновником горсовета.

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