Требовали деньги у горожан: в Одессе будут судить участников ОПГ, которые выдавали себя за сотрудников ТЦК

В Одессе разоблачили четырех участников организованной преступной группы, которые делали вид сотрудников ТЦК. Они требовали деньги у одесситов за то, что "обезопасят" от мобилизации.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

По данным следствия, обвиняемые выслеживали мужчин призывного возраста и, представляясь сотрудниками полиции и ТЦК и СП, под предлогом проверки документов потребовали показывать военные удостоверения. Если они получали отказ, то пугали принудительным доставлением в ТЦК и требовали деньги для решения этого вопроса.

"Установлено, что в одном из случаев злоумышленники получили от потерпевшего 38 тыс. грн, в другом — почти 41 тыс. гривен. После получения денег они "успокаивали" потерпевших, уверяя, что их данные будут внесены в базу "Оберег", что якобы гарантировало им отсутствие проблем с мобилизацией", — сообщили правоохранители.

Фигурантов задержали "на горячем" в ноябре 2024 года. Они должны получить 4000 грн и 3000 долларов США от очередного пострадавшего. В ходе обысков у них изъята форменная военная одежда, деньги, оружие и другие вещественные доказательства.

"В состав группировки вошли лица с уголовным прошлым, а также эксправохранитель, у которого тоже были проблемы с законом. Сейчас все обвиняемые находятся под стражей", — завершили в ведомстве.

Напомним, в Одессе мужчина распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных и произвел несколько выстрелов в его сторону из травматического оружия. После этого он скрылся.

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