Требовали деньги за несуществующую услугу: в Харьковской области компания отключила газ всему селу

Требовали деньги за несуществующую услугу: в Харьковской области компания отключила газ всему селу

Действиями компании заинтересовалась СБУ.

Работники компании АО "Харьковгаз" накануне отопительного сезона отключили от газоснабжения село Благодатное Харьковской области. Они требовали от людей дополнительные деньги и подстрекали к протестам.

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Об этом сообщили в СБУ.

"Харьковгаз" под видом ремонтных работ в начале октября оставил без газа село Благодатное. По данным правоохранителей должностные лица этой частной компании требовали дополнительные деньги от потребителей, прикрываясь президентом и руководством государства. Также они подстрекали людей к массовым акциям протеста, что могло дестабилизировать ситуацию в регионе.

"Сразу после отключения от жителей села потребовали подписать дополнительное соглашение на еще одну, несуществующую ранее услугу по обслуживанию внутридомовых систем. Таким образом, платежка для каждой семьи должна вырасти на 1200-1800 гривен в год. При этом руководство "Харьковгаза" заявило что их компания не имеет никакого отношения к поднятию цен на газ, а виновные в этом президент и руководство государства. Это привело к многочисленным акциям протеста и перекрытия дорог", — говорится в сообщении.

Против работников "Харьковгаза" открыли производство по ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). После вмешательства правоохранительных органов и органов местной власти 17 октября в селе восстановили газоснабжение.

Напомним, Зеленский сообщил, хватит ли Украине газа и сколько он будет стоить зимой.

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