Требовали средства у волонтера: на взятке сгорели два заместителя председателя ВГА

Задержанные требовали почти 1,8 млн. грн. у собственника предприятия.
НАБУ и САП задержали председателя Тернопольского облсовета и двух заместителей председателя Тернопольской военно-гражданской администрации на взятке.
Об этом сообщили в НАБУ.
По данным следствия, задержанные требовали почти 1,8 млн. грн. у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.
"После передачи третьего транша в размере более 600 тыс. грн председателя Тернопольского областного совета и двух заместителей председателя Тернопольской военно-гражданской администрации задержали "на горячем"", — говорится в сообщении.
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