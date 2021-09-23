Требовали выкуп в биткоинах: СБУ задержала преступников, которые похитили дочь депутата Полтавского облсовета

Выкуп за дочь злоумышленники требовали оплатить биткоинамы на $470 тыс — указанные средства должны быть перечислены на электронный кошелек.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали преступников, которые похитили ребенка полтавского депутата ради выкупа.

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Как сообщили в пресс-центре СБУ, организатором похищения является человек, который сейчас находится за решеткой. Его обвиняют в совершении умышленного убийства с особой жестокостью, поэтому до приговора суда он находится в Киевском следственном изоляторе.

Однако это не помешало ему совершить преступление — он подыскал сообщников на свободе и разработал план похищения. Злоумышленникам, при содействии дополнительно привлеченных лиц, удалось похитить девочку, после чего они вступили в переговоры с ее родителями и угрожали физическим насилием и смертью их ребенка.

"Несмотря на лишение свободы, злоумышленник разработал план и организовал похищение ребенка влиятельного бизнесмена и депутата Полтавского областного совета. Мужчина подыскал исполнителя похищения через Интернет и предложил сообщнику вознаграждение в размере 100 тыс. долларов США", — рассказали в СБУ.

В ведомстве добавили, что, несмотря на то, что похитители применяли исключительные меры конспирации, а именно общались между собой и с родителями девушки исключительно через телеграм- канал или скрытую интернет-сеть "Даркнет", правоохранители смогли установить и задержать их.

В связи с достаточными доказательствами злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. На данный момент подозреваемым уже избраны меры пресечения.

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