Требовали взятки за начисление соцвыплат для бойцов: задержаны чиновники Минобороны

В обмен на взятки фигуранты обещали тяжелораненым воинам беспрепятственное начисление установленных законом выплат из-за полученной инвалидности.

СБУ и Нацполиция задержали чиновников, требовавших взятки за начисление социальных выплат для раненых бойцов ВСУ.

Об этом идет речь в сообщении Службы безопасности Украины.

"Служба безопасности и Национальная полиция во взаимодействии с управлением внутренней безопасности Министерства обороны и руководством Вооруженных Сил Украины ликвидировали коррупционную схему при начислении соцвыплат военным ВСУ", – заявили в СБУ.

Коррупционный скандал Фото: Службы безопасности Украины

По состоянию на 5 сентября задержан руководитель отдела Департамента финансов Минобороны и два его сообщника – начальник финслужбы воинской части и бывший военнослужащий.

Коррупционный скандал Фото: Службы безопасности Украины

Как установило расследование, фигуранты наладили преступный механизм получения денег от бойцов ВСУ, получивших ранение на передовой.

Коррупционный скандал Фото: Службы безопасности Украины

"Задокументированы факты получения злоумышленниками неправомерной выгоды в размере более 300 тыс. грн", – сообщили сотрудники СБУ.

Все трое фигурантов задержаны "на горячем" после передачи им одного из траншей.

На основании собранных доказательств главе отдела Минобороны сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

Преступные действия двух его сообщников квалифицированы по ч. 5 ст. 27 и ст. 368 Уголовного кодекса Украины (пособничество в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом).

Сейчас решают вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на днях в Виннице конфисковали квартиру у начальника Винницкого ТЦК и СП Романа Потерлевича. Высший антикоррупционный суд конфисковал жилье стоимостью 1,9 млн грн, а также обнародовал подробности покупки недвижимости с участием главы Винницкой ОВА Сергея Борзова.

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