Требовали взятки за ввоз цветов: в Украине будут судить чиновника и инспекторов Госпродпотребслужбы

Чиновнику Госпродпотребслужбы грозит до 8 лет лишения свободы, а двум инспекторам — до 4 лет заключения.

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении заместителя директора одного из департаментов Госпродпотребслужбы Украины и должностных лиц Управления фитосанитарной безопасности во Львовской области. Они регулярно требовали взятки от предпринимателей за выдачу фитосанитарных сертификатов.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Злоумышленников уличили в августе этого года, когда они получали деньги за сертификаты, подтверждающие наличие или отсутствие вредных организмов в растениях. Такие документы необходимы для ввоза растений из-за границы.

"Такие сертификаты необходимы для ввоза растений из-за границы. Суммы взяток колебались от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов США в зависимости от количества товара и частоты его ввоза", — говорится в сообщении.

В частности, заместитель директора департамента требовал ежемесячно по 3 тыс. долларов от предпринимателя, обещая беспрепятственное получение сертификатов. Его задержали во время получения денег. Чиновника уволили с должности, ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также будут судить двух инспекторов, которые систематически требовали деньги от предпринимателей. В частности, за прохождение фитосанитарного контроля одним из предприятий они частями получили 52 тыс. грн. Их могут посадить на срок до 4 лет.

Напомним, во Львовской области задержаны депутат областного совета и заместитель городского головы, которых подозревают в мошенничестве на тендерных закупках.

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