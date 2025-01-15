Требования к СМИ по удалению комментариев: в Раде прокомментировали ситуацию

Законопроект №11321 не создает новых обязательств для медиа по удалению комментариев читателей и не вводит цензуру. Он лишь уточняет норму закона, что и без того существует.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в комментарии по норме к статье 117 закона "О медиа" об удалении комментариев.

Со ссылкой на объяснение Института массовой информации Юрчишин на фоне принятия Верховной Радой законопроекта №11321 пояснил, что правило об ответственности медиа за комментарии посторонних лиц на их ресурсах существует давно, по меньшей мере с 2009 года, и было наработано судебной практикой, в частности Европейским судом по правам человека .

"Медиа и владельцы публичных страниц обязаны быстро удалять комментарии читателей, которые могут оскорблять людей, носить характер клеветы или сами по себе нарушать закон, чтобы не получить судебный иск или повестку на допрос к следователю", — отметил он.

Юрчишин также объяснил, если речь идет о комментариях или немодерированной части, Нацсовет может рекомендовать снять этот комментарий и этим вопрос исчерпывается.

"Если же материал не снимается – СМИ разделяет комментарий или позицию пользователя – тогда дальше запускается судебный процесс, в котором истец должен доказать, что это позиция СМИ", – сказал Юрчишин.

Он отметил, что это правило действовало и будет действовать независимо от того, вступит ли закон в силу. В то же время, новым законопроектом предлагают расширить возможность оснований для снятия материала судебным решением.

"То есть, если следователь, после того, как истец уплатил судебный сбор, предоставил факты, следователь эти факты проверил, пошел к следователю судьи, и действительно фиксирует, что размещенный материал нарушает закон о медиа, то следователь может сделать предписание к медиа с просьбой снять этот материал", – объяснил нардеп.

У медиа будут три дня для того, чтобы отреагировать – так же как сейчас могут реагировать на рекомендацию Нацсовета.

По словам нардепа, для медиа важно иметь такой механизм, поскольку по другому методу – если истец не идет в Нацсовет, а прямо в суд – нужно уже в суде доказывать, что материал был размещен на немодированной части медиа.

Напомним, Рада поддержала внесение изменений в некоторые законы Украины об усилении некоторых гарантий деятельности медиа, журналистов и граждан на доступ к информации. "За" проголосовали 286 депутатов.

Читайте также: