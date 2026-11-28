Владимир Зеленский. / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике идею согласовывать с Россией размещение иностранных военных на территории Украины после завершения войны.

Об этом глава государства высказался в интервью BBC.

Реклама

По его словам, Российская Федерация как страна-агрессорка не должна влиять на решения по украинским гарантиям безопасности.

Реклама

«Нельзя говорить о гарантиях безопасности для жертвы и обсуждать составляющие этих гарантий с агрессором», — заявил Зеленский.

Президент также привел пример США, размещающих свои военные базы, системы противовоздушной обороны Patriot и другие средства защиты в странах Ближнего Востока, не являющихся членами НАТО. При этом Вашингтон не спрашивает у Ирана разрешения на присутствие своих войск и вооружения в этих государствах.

Как сообщалось, Украина продолжает обсуждать с США и европейскими партнерами гарантии безопасности, однако вопрос членства в НАТО пока не стоит на повестке дня этих переговоров. Впрочем, по словам Владимира Зеленского, членство в Альянисе было бы важно не только для обороны Украины, но и для ее будущего восстановления и привлечения инвесторов.

Напомним, после встречи в Китае с лидерами США Дональдом Трампом и Китая Си Цзиньпинем Путин признал необходимость обеспечить безопасность Украины. Впрочем, добавил, что гарантии должны быть и России. По его словам, РФ категорически против размещения каких-либо иностранных войск на территории Украины.

Реклама

Новости партнеров