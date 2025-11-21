- Дата публикации
Требования мирного плана Трампа и повреждения в украинских городах: главные новости ночи 21 ноября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи 21 ноября 2025 года:
США ожидают от Украины согласовать мирный план до 27 ноября - СМИ
В Харькове зафиксирован удар дрона по Слободскому району: последствия уточняются
В Запорожье растет количество пострадавших после вражеской атаки
В результате вражеской атаки в Одессе есть пострадавшие: поврежден жилой дом и предприятие
В Крыму раздаются взрывы: сообщают о "хлопке" в Феодосии и у аэродрома