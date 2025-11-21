ТСН в социальных сетях

Украина
341
1 мин

Требования мирного плана Трампа и повреждения в украинских городах: главные новости ночи 21 ноября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Getty Images

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи 21 ноября 2025 года:

  • США ожидают от Украины согласовать мирный план до 27 ноября - СМИ Читать далее –>

  • В Харькове зафиксирован удар дрона по Слободскому району: последствия уточняются Читать далее –>

  • В Запорожье растет количество пострадавших после вражеской атаки Читать далее –>

  • В результате вражеской атаки в Одессе есть пострадавшие: поврежден жилой дом и предприятие Читать далее –>

  • В Крыму раздаются взрывы: сообщают о "хлопке" в Феодосии и у аэродрома Читать далее –>

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie