Требования Путина неправомерны и угрожают международному миру и безопасности - Кулеба

Он напомнил, что времена Холодной войны кончились.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал требования России относительно "гарантий безопасности" неправомерными и такими, что угрожают международному миру и безопасности.

Об этом он написал в Twitter.

Он напомнил, что времена Холодной войны кончились. "Время называть вещи своими именами. Путин требует от США, НАТО и ЕС признать сферу влияния России, в которую принадлежали бы суверенные соседние государства. Но Холодная война давно завершилась, а вместе с ней — сферы влияния. Требования Путина неправомерны и угрожают международному миру и безопасности",- говорится в его сообщении.

Это стало реакцией на требования российской делегации, которая днем 9 января прибыла в Швейцарию для участия в переговорах с США по так называемым "гарантиям безопасности", в которых содержится среди прочего требование Кремля, чтобы Украина не вступала в НАТО.

Напомним, что серия переговоров по так называемым "гарантиям безопасности", которые требует Москва от США и НАТО, начинается сегодня. И открывают ее американские дипломаты, они садятся за стол переговоров с россиянами, требующими, в частности, не брать в Альянс Украину. И заявляют, что уступки не пойдут.

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