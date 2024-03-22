Требования США не атаковать нефтяную инфраструктуру России: у Зеленского отреагировали

Информацию о том, что Вашингтон якобы требует от Украины прекратить атаки по нефтяной инфраструктуре России, прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В пятницу, 22 марта, в эфире телеканала "Дождь" он назвал эту информацию "фиктивной".

"Никто после двух лет полномасштабной войны не будет диктовать Украине условия ведения этой войны", — подчеркнул Подоляк.

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При этом он подчеркнул, что в то время, когда Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины с геноцидными намерениями, Украина уничтожает на территории РФ "инфраструктуру войны".

"В рамках международного права Украина может "обезжиривать" российские инструменты ведения войны. Топливо является главным инструментом ведения войны. Украина будет разрушать топливную инфраструктуру", – объяснил советник главы Офиса президента.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что власти США призвали Украину прекратить атаки на нефтяную инфраструктуру России, предупреждая, что удары беспилотников по НПЗ могут повысить мировые цены на нефть и спровоцировать отплату.

Напомним, по информации издания The Insider, с начала 2024 года беспилотники 15 раз атаковали 13 нефтеперерабатывающих заводов в девяти регионах Российской Федерации.

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