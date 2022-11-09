"Требуем извинений": в "Укрнафте" прокомментировали обвинения в уклонении от уплаты налогов

В компании заявляют, что регулярно и в полном объеме платят налоги.

В Сети стала распространяться информация о том, что компания "Укрнафта" уклонялась от уплаты налогов, так что задолженность перед государством.

В компании такую информацию, которую распространила СБУ, называют недостоверной.

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"В 2022 году и "Укрнафта" в полном объеме выполнила текущие налоговые обязательства, перечислив в бюджеты разных уровней 18,2 млрд грн. Компания не имеет задолженности по уплате налогов, в том числе по уплате акцизного сбора", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в условиях военных действий компания сохранила стабильную добычу нефти и восстановила ее показатели до уровня довоенного и не имеет задержек с выплатами заработной платы, в частности, мобилизованным сотрудникам.

Также в компании напомнили, что владеющие Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом "Укрнафта" и "Укртатнафта" это два разных субъекта хозяйствования, поэтому требуют от СБУ опровергнуть недостоверную информацию.

Напомним, что германскую нефтегазовую компанию подозревают в причастности к войне в Украине на стороне РФ. Wintershall Dea обвиняют в поставке сырьевых компонентов авиатоплива для самолетов РФ, атакующих Украину.

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