"Требуем конкретной даты": Украина хочет принять участие в саммите НАТО в 2022 году

Официальный Киев на саммите НАТО планирует поднять вопрос вступления Украины в альянс.
Украина может принять участие в саммите НАТО, который состоится в Мадриде уже в следующем году.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в эфире одного из украинских телеканалов.
Официальный Киев на саммите НАТО планирует поднять вопрос вступления в альянс. По словам Зеленского, во время саммита Украина потребует конкретной даты, когда она сможет стать равноправным членом НАТО.
"Мы обсуждаем участие Украины на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году. Для нас важно, чтобы мы присутствовали в том или ином виде, а также чтобы в 2022 мы имели конкретику с датой: когда или в течение какого срока нас видят равноправным членом Альянса", — заявил Зеленский.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вступит в НАТО тогда, когда альянс поймет, что она может сделать его еще сильнее.
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