"Требуем конкретной даты": Украина хочет принять участие в саммите НАТО в 2022 году

Официальный Киев на саммите НАТО планирует поднять вопрос вступления Украины в альянс.

Украина может принять участие в саммите НАТО, который состоится в Мадриде уже в следующем году.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Официальный Киев на саммите НАТО планирует поднять вопрос вступления в альянс. По словам Зеленского, во время саммита Украина потребует конкретной даты, когда она сможет стать равноправным членом НАТО.

"Мы обсуждаем участие Украины на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году. Для нас важно, чтобы мы присутствовали в том или ином виде, а также чтобы в 2022 мы имели конкретику с датой: когда или в течение какого срока нас видят равноправным членом Альянса", — заявил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вступит в НАТО тогда, когда альянс поймет, что она может сделать его еще сильнее.

Зеленский хочет услышать четкие перспективы членства Украины в НАТО | Новости мира

Читайте также: