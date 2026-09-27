Требуется больше Starlink и Starshield: Буданов раскрыл одну из главных проблем Украины

Руководитель ОП Кирилл Буданов

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Украина нуждается в более широком покрытии Starlink/Starshield, чтобы поражать комплексы, из которых Россия запускает ракеты.

Об этом сказал руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в воскресенье, 27 сентября.

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По его словам, Украина уже использует спутниковые технологии для противодействия российской агрессии, однако нуждается в расширении их возможностей.

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«Мы очень нуждаемся в возможностях для наших военных систем, Patriot. Мы также очень заинтересованы в возможностях, которые поступают от Starlink и Starshield», — отметил он.

Буданов подчеркнул, что эти технологии необходимы Украине для борьбы с российскими средствами, которые используются для атак на гражданское население.

«Возможностей, которые мы имеем сейчас, недостаточно. Нам нужны расширенные возможности. Нам нужно охватить больше территорий», — сказал он.

Он также увязал необходимость усиления этих возможностей с более широким контекстом российской агрессии и военным сотрудничеством Москвы с другими государствами.

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Украина отмечает угрозу со стороны России

Он заявил, что Россия ведет войну против Украины с 2014 года, а ее военная активность, по его мнению, создает угрозу не только Украине.

Отдельно он упомянул военное сотрудничество России и Северной Кореи, в том числе поставки боеприпасов и развитие военного производства. По его словам, усиление военных возможностей Северной Кореи вызывает дополнительную обеспокоенность по безопасности региона.

Starlink и Starshield в войне — что о них известно

Starlink широко используется украинскими военными для спутниковой связи, а Starshield является отдельной программой SpaceX для правительственных и военных нужд.

В то же время, возможности этих систем зависят от доступности покрытия и разрешенных зон использования. Расширение таких возможностей может влиять на работу украинских военных систем на большей территории.

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Атака РФ по Украине — последние новости

Напомним, Россия с утра атакует Киев. Во время одной из дроновых атак был поврежден головной офис одного из крупнейших мобильных операторов Украины «Киевстар».

Также в Шевченковском районе из-за атаки ранения получили четыре человека, среди них — две 16-летние девушки. Пострадавшие госпитализированы.

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