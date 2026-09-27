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Требуется больше Starlink и Starshield: Буданов раскрыл одну из главных проблем Украины
Буданов подчеркнул, что Украина уже использует спутниковые технологии для противодействия российской агрессии, однако требует расширения их возможностей.
Украина нуждается в более широком покрытии Starlink/Starshield, чтобы поражать комплексы, из которых Россия запускает ракеты.
Об этом сказал руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в воскресенье, 27 сентября.
По его словам, Украина уже использует спутниковые технологии для противодействия российской агрессии, однако нуждается в расширении их возможностей.
«Мы очень нуждаемся в возможностях для наших военных систем, Patriot. Мы также очень заинтересованы в возможностях, которые поступают от Starlink и Starshield», — отметил он.
Буданов подчеркнул, что эти технологии необходимы Украине для борьбы с российскими средствами, которые используются для атак на гражданское население.
«Возможностей, которые мы имеем сейчас, недостаточно. Нам нужны расширенные возможности. Нам нужно охватить больше территорий», — сказал он.
Он также увязал необходимость усиления этих возможностей с более широким контекстом российской агрессии и военным сотрудничеством Москвы с другими государствами.
Украина отмечает угрозу со стороны России
Он заявил, что Россия ведет войну против Украины с 2014 года, а ее военная активность, по его мнению, создает угрозу не только Украине.
Отдельно он упомянул военное сотрудничество России и Северной Кореи, в том числе поставки боеприпасов и развитие военного производства. По его словам, усиление военных возможностей Северной Кореи вызывает дополнительную обеспокоенность по безопасности региона.
Starlink и Starshield в войне — что о них известно
Starlink широко используется украинскими военными для спутниковой связи, а Starshield является отдельной программой SpaceX для правительственных и военных нужд.
В то же время, возможности этих систем зависят от доступности покрытия и разрешенных зон использования. Расширение таких возможностей может влиять на работу украинских военных систем на большей территории.
Атака РФ по Украине — последние новости
Напомним, Россия с утра атакует Киев. Во время одной из дроновых атак был поврежден головной офис одного из крупнейших мобильных операторов Украины «Киевстар».
Также в Шевченковском районе из-за атаки ранения получили четыре человека, среди них — две 16-летние девушки. Пострадавшие госпитализированы.