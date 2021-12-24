"Требуют мою трудовую книжку": директор николаевской инфекционки Федорова просит о помощи

Врач сообщила, что неизвестные ворвались в медицинское учреждение.

Главный врач инфекционной больницы Николаева Светлана Федерова сообщила, в что больницу ворвались неизвестные и требуют ее трудовую книжку.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Прошу помочь моим коллегам! В эти минуты происходит невероятное. В нашу больницу ворвались люди. С криками и угрозами подвергают прессингу морального давления моих заместителей. Требуют выдать им мою трудовую книжку и приказ об увольнении меня как главврача и как врача. На аргументы заместителя, что увольнять меня как врача не за что, отвечают угрозами. На уговоры перевести все в законное русло и с адвокатом больницы продолжить разговор – поток угроз. Расправляйтесь со мной, не трогайте врачей, медсестер, санитарок! Что же вы творите, изверги! Один из ворвавшихся сказал, что полная власть у него над всеми работниками дана ему облсоветом и этой бумагой”, — написала врач.

Напомним, в Николаеве отстранили от должности главврача Николаевской инфекционной больницы Светлану Федорову. За ее увольнение во вторник, 21 декабря, на заседании областного совета проголосовали 42 депутата.

Ранее Федорова писала, что в областную инфекционную больницу Николаева ворвалась группа незнакомых людей. Они сломали шлагбаум, начали выбивать дверь в приемный покой. С угрозами бросились на персонал с требованием дать кислород больному.

"Ее родственники не стали ждать, пока она умрет без помощи, и начали поступать таким способом", — отметила Федорова.

Она добавила, что некоторые больницы, считающиеся ковидными, не имеют не только кислорода, но и специалистов, способных оказать квалифицированную помощь.

По ее словам, она ежедневно получает сотни звонков и десятки сообщений в мессенджер: "Не принимают в 5 горбольницу, требуют, чтобы вместе с больным привезли кислород свой", "Родственница в 1 горбольнице – сатурация 60, не забирают в реанимацию, нет мест", "Мы из Снегиревки – нет кислорода и реанимации, заберите нас" и т.д.

Федорова также отметила, что раньше обращалась с просьбой дать охрану больницы, но просьбу проигнорировали.

“Написали – нет возможности! При былой власти была возможность. Был круглосуточный пост, хотя не было происходящего сейчас”, — добавила она.

Кроме того, Федорова заявляла, что в Николаеве инфекционная больница оказалась на грани выживания.

"Сегодня, в очередной раз, обратилась к "владельцу" нашей больницы в лице председателя областного совета. Уже в третий раз за последний месяц. Проблема остается нерешенной: договора от НСЗУ за пролеченных больных ковидом на июнь месяц так и нет. Июнь заканчивается. Все документы нами представлены своевременно. Всем требованиям мы отвечаем. Только договора все нет. И когда будет — неизвестно", — писала Федорова.

Она также отметила, что "пациентов НСЗУ "посчитало" обычными, минимальными, стационарными. То есть, все расходы на лечение, пребывание, заработную плату медицинскому персоналу не учтены".

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