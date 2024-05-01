Трех детей удалось вернуть из оккупации: что известно об их историях и что с ними сейчас

С начала 2024 года из оккупированной части Херсонской области удалось вернуть 66 детей, и все они в безопасности под наблюдением медиков и психологов.

Благодаря усилиям разных организаций и служб еще трое детей удалось вернуть из оккупированной части Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, среди возвращенных детей — 11-летняя девочка, которая осталась без присмотра взрослых и рисковала оказаться в оккупационном детдоме.

Над ее возвращением работала организация Save Ukraine, органы опеки и попечительства, службы по делам детей. Прокудин говорит, что это была сверхсложная и срочная задача.

Вместе с девушкой вернулись еще двое мальчиков 9-ти и 13-ти лет. за ними ухаживал старший совершеннолетний брат, который был под риском попасть в армию страны-агрессорки.

Вырвать ребят из оккупации стало возможным благодаря слаженной работе Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Общественного союза Украинская сеть за права ребенка, органов опеки и попечительства и служб по делам детей.

Сейчас все дети находятся в безопасности. С ними работают медики и психологи.

Прокудин отмечает, что с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 66 детей из Херсонской области.

Напомним, ранее, 18 апреля, из оккупированной части Херсонской области удалось вернуть 17-летнюю девушку и 16-летнего парня, лишенного родительской опеки.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.