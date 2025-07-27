Трехдневный траур и прижизненный мавзолей с золотыми статуями: умер известный аграрий Леонид Яковишин

Леонид Яковишин

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На Черниговщине умер генеральный директор одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Украины «Земля и воля», народный депутат первого созыва Леонид Яковишин. Известному аграрию было 86 лет.

О смерти бизнесмена сообщили на Facebook-странице Бобровицкой территориальной общины, где он проводил свою многолетнюю деятельность.

В связи со смертью Леонида Яковишина на территории громады объявлен трехдневный траур — до 29 июля.

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На зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий и организаций будут вывешены флаги с траурной лентой. Кроме того, будет действовать запрет на развлекательную музыку в общественных заведениях, в транспорте и общественных местах.

Из официальной биографии Леонида Яковишина известно, что он получил специальность агронома и в 1970-х годах начал работать на Черниговщине.

Построил собственную агроимперию на базе Бобровицкого совхоза-техникума.

Для карьерного роста был членом КПСС.

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На протяжении 1990 — 1994 годов — депутат Верховной Рады. При этом он никогда не скрывал, что принципиально не голосовал за независимость Украины.

Позже получил от Леонида Кучмы звание Героя Украины и был советником двух премьеров — Ефима Звягильского и Виталия Масола.

Несколько лет назад, как сообщало «Суспільне», Леонид Яковишин построил себе мавзолей, в котором он должен быть похоронен.

За образец аграрий взял известный мавзолей Наполеона.

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Мавзолей Яковышина / © скриншот с видео

Украшением помпезного здания являются копии витражей из немецкого храма, которому 600 лет.

Один из витражей / © скриншот с видео

Кроме того, внутри саркофага стоят 4 позолоченные скульптуры, на которых изображен Леонид Яковишин в возрасте 20, 40, 60 и 80 лет.

Одна из статуй Яковышина / © скриншот с видео

На строительство мавзолея ушло 10 лет.

В месте последнего упокоения известного агрария стоит гранитный саркофаг весом 23 тонны, который стоит 150 тысяч долларов.

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В целом строительство мавзолея обошлось ему в 3 миллиона долларов.

Напомним, ранее народный депутат Марьяна Безуглая отреагировала на смертьсвоего коллеги по Верховной Раде Ярослава Рущишина, который 24 июля разбился в ДТП, циничным сообщением в соцсети.