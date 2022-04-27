Трехлетний Леон из Ирпеня спел вместе с группой "Океан Эльзы" в киевском метро

Трехлетний мальчик Леон из Ирпеня, прославившийся исполнением повстанческого гимна "Ой, у лузі червона калина", спел со Святославом Вакарчуком на концерте ОЭ в киевском метро.

В пасхальное воскресенье на ведущих телеканалах и онлайн-платформах Украины, а также еще в 14 странах мира состоялась телевизионная трансляция благотворительного концерта "Океана Эльзы" под названием "І все буде добре", снятого на станции столичного метро "Золотые ворота".

Песню "Не твоя війна" группы "Океан Эльзы" помог исполнить трехлетний Леонард Буша из Ирпеня, ставший настоящей Интернет-сенсацией благодаря трогательному исполнению военного хита и гимна Сечевых стрелков "Ой, у лузі червона калина". Теперь Леонард спел вместе с группой "Океан Эльзы" на благотворительном концерте, появившись на экране прямо в киевском метро.

Мальчик – из творческой украинской семьи, и в свои три года знает и поет хиты "Океана Эльзы". Несколько дней Леонард, который находится сейчас с родителями на западной Украине, готовился к выступлению, после чего родители записали его проникновенное исполнение хита "Не твоя війна".

Также вместе с группой "Океан Эльзы" на благотворительном концерте спел талантливый участник шоу "Голос країни-12" на 1+1, гитарист военного оркестра Министерства обороны Украины Александр Свириденко. На "слепых прослушиваниях" 20-летний вокалист поразил публику песней "О, мамо" группы "Сальто назад". Оркестру удалось развернуть кресла двух звездных тренеров – Нади Дорофеевой и Оли Поляковой. Александр тогда выбрал команду Нади Дорофеевой, а другой тренер Святослав Вакарчук признался, что сожалеет, что не повернулся к парню.

Юный певец сейчас защищает Украину на фронте, но приехал на один вечер в Киев спеть для украинцев. Он аккомпанировал себе на гитаре и спел вместе со Святославом хит "Еверест".

Напомним, 24 апреля, в воскресенье, на ведущих телеканалах страны, вещающих марафон "Единые новости", состоялась трансляция благотворительного концерта "Океан Эльзы" под названием "І все буде добре". Идейными вдохновителями благотворительного концерта являются Святослав Вакарчук с группой "Океан Эльзы", компании 1+1 media и Киевстар. Мероприятие реализовывалось 1+1 media при содействии Министерства культуры и информационной политики, Министерства иностранных дел, Киевской городской государственной администрации.

Во время телевизионной трансляции концерта на специальном сайте был организован сбор средств на счет благотворительного фонда "Твоя опора" для помощи детям, пострадавшим от войны РФ в Украине. Также сделать донат можно через SMS, отправив сообщение с любым текстом на номер 88000 и с мобильного счета будет отправлено 20 грн (для абонентов подписки Киевстар, Vodafone и lifecell).

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