Трехлетнюю девочку на Закарпатье сбила машина: ребенок умер в реанимации

Трехлетнюю девочку на Закарпатье сбила машина: ребенок умер в реанимации

К сожалению, спасти девочку не удалось.

В четверг, 22 июля, в селе Новобарово Тячевского района автомобиль сбил трехлетнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался в реанимации.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Закарпатья.

Трагическое ДТП произошло около 19:00.

"В полицию поступило сообщение от медиков о госпитализации в больницу малолетнего ребенка с травмами полученными в результате наезда автомобиля", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 29-летний житель села Сокирница Хустского района на автомобиле Fiat Doblo совершил наезд на девочку 2019 рождения, которая внезапно выбежала со двора на проезжую часть дороги.

Травмированного ребенка, вместе с матерью, водитель сразу повез в больницу, однако медикам спасти жизнь девочке не удалось — ребенок умер в реанимационном отделение.

Следователи полиции по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Водителя проверили на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Установлено, что водитель за рулем находился трезвый.

Автомобиль поместили на штрафплощадку, а по делу назначили ряд экспертиз для установления всех обстоятельств аварии.

Напомним, на Закарпатье в ДТП погибла 23-летняя девушка, еще двое детей пострадали.

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