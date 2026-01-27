Трехсторонние переговоры в Абу-Даби: три главные ловушки Путина, которых не хочет замечать Трамп

Реклама

Уже в это воскресенье, 1 февраля, по словам Владимира Зеленского, состоятся очередные консультации в трехстороннем формате США-Украина-Россия. Предыдущие проходили 23-24 января в Абу-Даби (ОАЭ). Это была первая в таком формате встреча после почти годовой паузы. Весной 2025 года в Стамбуле украинская и российская делегации тоже проводили переговоры при посредничестве американцев. Тогда в Турции даже ждали Дональда Трампа. Владимир Зеленский также готов был приехать. Но не прибыл именно Путин.

Напомним, что весной прошлого года администрация США поддерживала идею установления безусловного и всеобъемлющего режима прекращения огня на 30 дней, угрожая ввести против России сокрушительные санкции. Но Трамп каждый раз устанавливал новые дедлайны, отказываясь давить на Путина. В середине мая 2025 года, собравшись в Киеве на саммит «коалиции желающих», европейские лидеры, якобы согласовав свои действия с Вашингтоном, выдвинули Кремлю ультиматум: либо Россия соглашается на всеобъемлющее прекращение огня на 30 дней в воздухе, на море и на суше, либо Москву ждет новая волна санкций.

Но этот казалось бы согласованный с американцами ультиматум так и не был воплощен в жизнь. Путин получил от администрации Трампа молчаливое согласие на продолжение геноцида украинцев, пока продолжаются переговоры. Вторая попытка оживить трехсторонний формат консультаций происходит прямо сейчас, когда из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре украинские города оказались на грани гуманитарной катастрофы. То, что украинцы вынуждены жить без отопления, света и воды в 20-градусный мороз, Трамп называет «удивительными вещами», пока Кремль продолжает требовать на трехсторонних консультациях выхода Украины из Донбасса.

Реклама

О чем идет речь на переговорах США, Украины и России в ОАЭ? Какие пункты «мирного» плана обсуждаются и где спрятаны главные ловушки? Читайте в материале ТСН.ua.

По словам Владимира Зеленского, на переговорах в Абу-Даби 23-24 января обсуждались в основном вопросы военного характера — шаги по окончании войны, реальный контроль и мониторинг. Консультации в ОАЭ состоялись сразу после переговоров Зеленского с Трампом в Давосе на Всемирном экономическом форуме и после очередного визита спецпредставителя Трампа Стива Виткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Путин в Москву.

Встречи в Абу-Даби можно назвать возобновлением прошлогоднего «стамбульского» формата. Как и тогда в Турции, так и сейчас в ОАЭ переговоры проходят по настоянию американской стороны, которая до сих пор верит в возможность достижения компромисса с россиянами. Однако с одной весомой разницей — россиянам удалось противостоять созданию переговорных подгрупп. Такое предложение весной 2025 года выдвигал тогдашний глава российской делегации Владимир Мединский.

Сейчас Мединский не участвует в по сути возобновленных переговорах украинской и российской делегаций при посредничестве американцев. Однако переговорные подгруппы, судя по публикациям в украинских СМИ, появились. Их появление может быть вполне оправданным, если стороны обсуждают реальную установку режима прекращения огня и его мониторинга, разведение сил и средств и т.д. Однако Москва в этом не заинтересована, а консультации в ОАЭ, еще и на уровне подгрупп, используют для имитации переговорного процесса и затягивания времени, продолжая геноцид украинцев.

Реклама

Как раз в ночь на субботу, 24 января, Россия произвела очередной массированный обстрел. В результате 6 тысяч домов в Киеве (а это около половины всего жилищного фонда столицы) снова остались без отопления, уже не говоря о свете и воде. Тем не менее, американская делегация в ОАЭ сделала вид, что этого не заметила, продолжив переговоры с россиянами. Более того, Кремль снова настаивает на «формуле Анкориджа», а по сообщениям американских СМИ администрация Трампа привязывает предоставление гарантий безопасности к территориальным уступкам со стороны Украины.

ТСН.ua объясняет самые противоречивые переговорные позиции.

Прекращение огня. С весны 2025 года, когда проходили стамбульские переговоры, Россия демонстративно декларирует позицию: «Пока все не согласовано — ничего не согласовано». Кремлевские чиновники неоднократно исключали возможность установления всеобъемлющего режима прекращения огня на 30 дней, и хотя бы энергетического перемирия, пока не будет согласован российский план капитуляции Украины, очередную версию которого мир увидел в ноябре 2025 года. И после саммита с Путиным на Аляске необходимость сперва установить режим прекращения огня отверг и Дональд Трамп.

Американцы, в отличие от европейцев, не собираются отправлять в Украину свои силы заверения для гарантирования режима прекращения огня и остановки боевых действий. Обещают оказывать логистическую поддержку, спутнику и данные разведки, а мониторить линию разграничения хотят с помощью дронов. Но хватит ли этого для контроля над линией фронта протяженностью около 3 тыс. км с интенсивными боевыми действиями почти на 1 тыс. км?

Например, во время существования Минских договоренностей для мониторинга режима прекращения огня и отвода сил и средств на Донбассе действовала СММ ОБСЕ. Однако и эта специальная миссия с отдельным бюджетом (до 100 млн. евро ежегодно) не справлялась с возложенными на нее функциями мониторинга и верификации около 340 км линии боевого столкновения. На сегодняшний день, в отличие от 2014 года, ни на уровне ООН, ни ОБСЕ, ни тем более ЕС не обсуждается создание хотя бы какой-либо миссии для мониторинга режима прекращения огня и его нарушений с соответствующим мандатом и бюджетом.

Реклама

Территориальные уступки. После переговоров в Абу-Даби 23-24 января The New York Times сообщила, что американская и украинская стороны обсуждали размещение нейтральных сил — миротворцев — в части Донецкой области, или же формирование там демилитаризованной зоны. Очевидно, эти предложения раздаются, потому что в Кремле неоднократно повторяли, что «силы заверения», в которые будут входить натовские военные, будут законными военными целями для России. Однако и здесь возникают те же вопросы: какие это будут страны; мандат какой-либо международной организации эти силы будут выполнять; и на какие деньги они будут совершать свою работу.

К тому же, до сих пор Россия не согласилась ни на режим прекращения огня, ни тем более на «силы заверения» даже из нейтральных стран, которые будут мониторить линию столкновения или демилитаризованную зону. В Кремле повторяют о «формуле Анкориджа», как предпосылке для решения территориального вопроса. Без этого, по словам помощника Путина Юрия Ушакова, Россия продолжит добиваться поставленных целей военными средствами.

В интервью ТСН.ua бывший советник министра обороны Германии, эксперт Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге предположил, что Аляске и Аляске американцы давали россиянам обещания, которые сейчас не могут выполнить. «Все, что вы слышите от Ушакова, указывает на то, что Трамп, возможно, пообещал Путину, что тот получит Донбасс», — считает Нико Ланге.

Гарантия безопасности. По словам Владимира Зеленского, документ о гарантиях безопасности от США на 100% готов к подписанию. Киев, как известно, не хочет повторения истории печально известного Будапештского меморандума, поэтому настаивает, чтобы американские гарантии безопасности для Украины ратифицировал Конгресс США. Однако администрация Трампа не спешит вступать в консультации с законодателями на Капитолийском холме. Более того, по информации Financial Times, ссылающейся на восемь источников, Белый дом дал понять Киеву: гарантии безопасности США будут зависеть от согласия Украины на территориальные уступки. И хотя со временем в администрации Трампа это опровергли, в Кремле от «формулы Анкориджа» отказываться не собираются.

Реклама

«Усилие „коалиции желающих“ — это хорошо. У них было несколько вертолетов, несколько военных и несколько гарантий здесь и там. Но если вы поговорите с украинцами, то действительно важные американские гарантии безопасности», — сообщает издание Politico, ссылаясь на американского чиновника.

Украина никогда не пойдет ни на какие территориальные уступки. Об этом не раз заявлял президент Зеленский. К тому же, украинское командование также сообщало, что территориальные уступки на Донбассе позволят врагу выйти на оперативное пространство для дальнейшего быстрого продвижения в глубь территории Украины. Уже не говоря о главной ловушке России, спрятанной в «формуле Анкориджа».

Путин постоянно повторяет, что он не отступится от требований, озвученных им в июне 2024 года, когда он требовал выхода украинской армии из Херсонской и Запорожской областей, которые вместе с Донецкой и Луганской в сентябре 2022 года незаконно записал в российскую конституцию.