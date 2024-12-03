Трекинг повесток онлайн: в Минобороны рассказали, при каких условиях эта функция появится в "Резерв+"

Если такую идею поддержит правительство, если мы примем соответствующее законодательство, то технологически мы сможем это разработать достаточно быстро, отметила Екатерина Черногоренко.

Минобороны обсуждает возможность введения онлайн-трекинга повесток в приложении "Резерв+". Разработать такой функционал могут быстро.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Черногоренко отметила, что от пользователей поступают просьбы добавить онлайн-трекинг, чтобы иметь возможность отслеживать все этапы отправки бумажной повестки.

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По словам замминистра обороны, Минобороны может разработать такой функционал.

"На самом деле технически организовать такой трекинг несложно. Мы сейчас прорабатываем нормативную часть, оцениваем плюсы и минусы, возможные "узкие места". Если эта идея будет поддержана правительством, если мы примем соответствующее законодательство, то технологически мы это сможем разработать достаточно быстро", – сказала она.

Черногоренко добавила, что в ближайшее время в "Резерве+" может появиться несколько обновлений: повторное обновление военно-учетных данных, запуск других отсрочок, подписание смартконтакта через приложение.

"Мы хотим, что все сервисы ТЦК за 2025 год перешли в "Резерв+", чтобы это была абсолютная альтернатива", – объяснила замминистра.

Напомним, в "Резерв+" теперь доступна отсрочка от мобилизации.

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