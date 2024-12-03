Трекинг повесток онлайн: в Минобороны рассказали, при каких условиях эта функция появится в "Резерв+"

Если такую идею поддержит правительство, если мы примем соответствующее законодательство, то технологически мы сможем это разработать достаточно быстро, отметила Екатерина Черногоренко.
Минобороны обсуждает возможность введения онлайн-трекинга повесток в приложении "Резерв+". Разработать такой функционал могут быстро.
Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.
Черногоренко отметила, что от пользователей поступают просьбы добавить онлайн-трекинг, чтобы иметь возможность отслеживать все этапы отправки бумажной повестки.
По словам замминистра обороны, Минобороны может разработать такой функционал.
"На самом деле технически организовать такой трекинг несложно. Мы сейчас прорабатываем нормативную часть, оцениваем плюсы и минусы, возможные "узкие места". Если эта идея будет поддержана правительством, если мы примем соответствующее законодательство, то технологически мы это сможем разработать достаточно быстро", – сказала она.
Черногоренко добавила, что в ближайшее время в "Резерве+" может появиться несколько обновлений: повторное обновление военно-учетных данных, запуск других отсрочок, подписание смартконтакта через приложение.
"Мы хотим, что все сервисы ТЦК за 2025 год перешли в "Резерв+", чтобы это была абсолютная альтернатива", – объяснила замминистра.
Напомним, в "Резерв+" теперь доступна отсрочка от мобилизации.
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