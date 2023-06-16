Тренажер из металла из последней партии "Азовстали": в "Мосейчук+" покажут реабилитацию военных после потери конечностей

В эту пятницу, 16 июня, в 21:30 "1+1 Украина" покажет второй выпуск "Мосейчук+" авторского проекта Натальи Мосейчук. Зрителей ожидают откровенные истории об украинцах — людях, которые влияют на судьбу нашей страны, своими поступками двигают страну вперед и определяют ее будущее.

Проект можно посмотреть также на YouTube-канале Натальи Мосейчук и на платформе Киевстар ТВ.

Во втором выпуске ведущая "1+1 Украина" посетит Львов – город, который с началом полномасштабного вторжения стал всеукраинским гуманитарным и медицинским хабом. После 24 февраля оно приняло более 5 миллионов человек. Наталья Мосейчук пообщается с блоггером Андреем Шамановским, который с помощью тик-ток занимается популяризацией украинского языка. Они обсудят переход на украинский язык. Также мэр Львова Андрей Садовый в разговоре с Наталией Мосейчук расскажет, как город готовился к полномасштабному вторжению, почему спрашивает советы у молодежи и поддержку Запада сейчас.

Посетит ведущая "1+1 Украина" и самый современный реабилитационный центр Unbroken, где помогают пострадавшим военным и гражданским в результате войны. Одним из основных направлений является реконструктивная хирургия, ортопедия и роботическое протезирование. Здесь не только устанавливают протезы, но и производят. Пациенты проходят реабилитацию на современных тренажерах, один из которых изготовлен из металла последней партии "Азовстали". Во время своего визита Наталья Мосейчук пообщается с военными, которые сейчас находятся на реабилитации. Они расскажут, как проходит восстановление, и о главных вопросах, обсуждаемых между собой.

"Например, знакомятся 3 военных, в которых ампутации конечностей. Тема номер один, откуда ты и как получил ранение. Вторая тема самая болезненная, и какой уделяется наибольшее внимание — это фантомные боли. Третья тема, собираешься ли возвращаться на передовую", — поделился один из бойцов, который сейчас находится на реабилитации.

Как проходит в военных реабилитация после потери конечностей и установления протеза, об уроках истории, которые должны изучить, и ответ на вопрос, как жить рядом с теми, кто еще недавно имел совсем другую точку зрения — смотрите в новом выпуске "Мосейчук+", 16 июня, в 21:30 на телеканале "1+1 Украина".

Напомним, для того чтобы "1+1 Украина" был в перечне каналов вашего телевизора/приемника (для настройки приема "1+1 Украина" через Т2), необходимо провести процедуру повторного сканирования телеканалов. Приводим инструкцию как это сделать.