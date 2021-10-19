Тренд ТикТоку перерос во всеукраинский флешмоб: подростки по всей стране массово поют повстанческую песню

К тренду присоединились и украинские звезды.
В Украине становится популярным исполнение повстанческой песни "Батько наш Бандера". Тренд ТикТока перерос во всеукраинский флешмоб.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
На въезде в Славянская под сине-желтым и красно-черным флагами — девушки в камуфляже станцевали — под песню "Отец наш Бандера".
Первыми видео с повстанческой песней — в ТикТок — на уроке выложили львовские школьники.
Флешмоб подхватили и другие дети — по всей стране массово поют в школьных коридорах, классах и даже туалетах — в основном под аккомпанемент вокального хора "Пентархия".
К тренду присоединились и украинские звезды.
В общем, только в ТикТоке, ролики с хэштегом "Батько наш бандера" уже посмотрели более 6 млн раз. Теперь под эту песню и танцуют.
Напомним, что в Одесской области подростки разгромили арендованный дом, в котором снимали видео ТикТоку.