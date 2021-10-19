Тренд ТикТоку перерос во всеукраинский флешмоб: подростки по всей стране массово поют повстанческую песню

Тренд ТикТоку перерос во всеукраинский флешмоб: подростки по всей стране массово поют повстанческую песню

К тренду присоединились и украинские звезды.

В Украине становится популярным исполнение повстанческой песни "Батько наш Бандера". Тренд ТикТока перерос во всеукраинский флешмоб.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.



На въезде в Славянская под сине-желтым и красно-черным флагами — девушки в камуфляже станцевали — под песню "Отец наш Бандера".

Первыми видео с повстанческой песней — в ТикТок — на уроке выложили львовские школьники.

Флешмоб подхватили и другие дети — по всей стране массово поют в школьных коридорах, классах и даже туалетах — в основном под аккомпанемент вокального хора "Пентархия".

К тренду присоединились и украинские звезды.

В общем, только в ТикТоке, ролики с хэштегом "Батько наш бандера" уже посмотрели более 6 млн раз. Теперь под эту песню и танцуют.

Новости Украины: тренд ТикТока перерос во всеукраинский флешмоб

Напомним, что в Одесской области подростки разгромили арендованный дом, в котором снимали видео ТикТоку.

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