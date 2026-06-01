Тренер по гимнастике развратил 11-летнюю девочку: как его наказали

Бывший тренер из Днепра, который развратил 11-летнюю подопечную, проведет 7 лет за решеткой за совершенное преступление.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

В Днепре бывший тренер по спортивной гимнастике не смог обжаловать судебное решение по делу о развращении 11-летней подопечной. Апелляционный суд поддержал позицию стороны обвинения и оставил предварительный приговор без изменений.

Преступление произошло еще в 2018 году. Тогда 53-летний мужчина на протяжении шести месяцев совершал развратные действия относительно своей воспитанницы. В качестве повода он использовал вымышленную историю о необходимости проведения фотосессии в спортивном белье для акробатики.

Девочка долго молчала, потому что боялась, но впоследствии решилась рассказать все маме, которая сразу обратилась в полицию.

Хотя сам фигурант своей вины так и не признал, следствие собрало неопровержимые доказательства. Против него были показания самой потерпевшей, свидетелей, а также результаты проведённых экспертиз.

Осужденный проведет за решеткой 7 лет (ч. 2 ст. 156 УК Украины). Закон предусматривает за такое преступление от 5 до 8 лет заключения, поэтому суд назначил наказание, близкое к максимальному.

«Прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры в апелляционной инстанции доказали обоснованность приговора и обеспечили позицию обвинения», — написали в Офисе генпрокурора.

Напомним, правоохранители Одесской области завершили досудебное расследование и направили в суд дело местного жителя, обвиняемого в серии сексуальных преступлений в отношении собственной племянницы.

По данным следствия, мужчина в течение четырех лет — с семилетнего до одиннадцатилетнего возраста ребенка — регулярно совершал по отношению к ней действия сексуального характера и фиксировал это на видеокамеру.

Преступную деятельность одессита разоблачили киберполицейские и следователи ГУНП, изъявшие во время обысков гаджеты с детской порнографией. Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.

На основании собранных доказательств и экспертиз мужчине инкриминируется нарушение нескольких статей Уголовного кодекса Украины (сексуальное насилие, принуждение ребенка к созданию порнографии и его хранение). За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

