Тренер по танцам более 30 лет насиловал девочек в Полтавской области: что ему "светит" теперь

В Полтавской области тренер по танцам более 30 лет издевался над детьми / © Офис Генерального прокурора

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Правоохранители Полтавской области инкриминировали руководителю и тренеру танцевального коллектива из Кременчуга многолетние сексуальные преступления против своих воспитанниц.

О вручении подозрения фигуранту сообщил руководитель Кременчугской окружной прокуратуры Олег Балаев, пишут в Офисе генерального прокурора.

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Тренер по танцам заманивал детей в кабинет и совершал насилие

Следователи выяснили, что мужчина под надуманными предлогами звал девочек в свой кабинет, где совершал в отношении малолетних и несовершеннолетних подопечных развратные действия и сексуальное насилие.

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Основанием для расследования стал мониторинг соцсетей: прокуроры наткнулись на публикации бывших участниц ансамбля, которые делились воспоминаниями о жестокости и развращении со стороны наставника.

Во время досудебного расследования стражи порядка разыскали четырех пострадавших женщин, над которыми тренер издевался, когда те были детьми. По данным следствия, эпизоды преступлений охватывают период с лета 1982 года до весны 2014 года.

Опираясь на выводы судебно-психологических экспертиз, фигуранту инкриминируют четыре статьи Уголовного кодекса Украины:

Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста; Покушение на совершение действий, направленных на удовлетворение полового пристрастия неестественным способом с использованием беспомощного состояния потерпевшей; Совершение развратных действий в отношении малолетнего лица, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшей; Удовлетворение полового пристрастия неестественным способом относительно малолетнего, с использованием беспомощного состояния.

Следует отметить, что статьи Уголовного кодекса инкриминировались в редакциях, действовавших на момент совершения преступлений.

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Сейчас хлопочут об отстранении подозреваемого от должности и избрании ему меры пресечения.

В то же время в прокуратуре напоминают, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Насилие: последние новости

Напомним, в Павлограде 42-летнего мужчину ждет заключение под стражу без права залога, подозреваемого в изнасиловании малолетнего ребенка и незаконном проникновении в жилье.

По данным Днепропетровской областной прокуратуры, в июле 2025 года знакомый семьи выманил девочку во двор дома ее дедушки и бабушки, перелез через забор и, применив силу, совершил преступление. Из-за запугивания ребенок долгое время молчал и рассказал обо всем родителям позже, после чего они сразу обратились в полицию.

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Следователи допросили потерпевшую по методике «зеленой комнаты» с участием психологов, а факт преступления подтвердили судебные экспертизы и изъятый у задержанного телефон с доказательствами коммуникации. Несмотря на то, что подозреваемый не признает вину, прокуратура настаивает на максимальном наказании за использование доверия ребенка. Действия мужчины квалифицированы по ч. 4 ст. 152 и ч. 1 ст. 162 УК Украины, предусматривающей до 15 лет лишения свободы.

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