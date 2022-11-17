Трещины, следы от осколков и копоть: как избавиться от последствий войны внутри дома

Полномасштабная война продолжается, продолжаются и разрушения инфраструктуры Украины. Особенно активно враг это делает перед началом холодов, чтобы запугать украинцев. Но даже несмотря на это, подавляющее большинство населения не собирается покидать пределы страны, а наоборот, думает, как обеспечить себя и своих родных всем необходимым, сохранить свой дом перед наступлением зимы. Граждане, жилье которых получило частичные повреждения в результате военных действий, пытаются как можно быстрее сделать ремонт и вернуть уют своему дому. А за комфорт дома отвечает ремонт именно внутри помещения.

Для того чтобы перейти непосредственно к работе, сначала нужно определить тип повреждений, их размеры и характер. Это мастера советуют сделать для того, чтоб определить этапы устранения тех либо иных последствий войны внутри дома, правильно подобрать стройматериалы, и, как следствие, удешевить и даже ускорить восстановление стен.

Чтобы облегчить этот процесс, специалисты создали специальную линейку материалов для быстрого восстановления Alpina EXPERT RESTART. Она включает в себя строительные материалы, которые станут легким и экономичным решением для ремонта интерьера. Среди них – универсальный грунт, ремонтная и интерьерная шпатлевка, а также интерьерная и изоляционная краска. Эти продукты составляют целостную систему, дополняют свойства друг друга и помогут произвести полноценный и качественный ремонт внутри дома, устраняя на каждом из этапов конкретную проблему.

Так, самыми более распространенными среди повреждений интерьера являются трещины, следы от осколков и повреждения оконных и дверных откосов после обстрелов или взрывной волны.

Мастера-специалисты описывают весь процесс восстановления поверхности с трещинами и следами от осколков в 3-х основных шагах:

Сухой щеткой нужно очистить поверхность от пыли, загрунтовать поверхность материалом Alpina EXPERT Грунт универсальный, оставить высыхать. Для мелких повреждений и маленьких трещин (менее 3 мм) достаточно плотно заполнить их шпатлевкой Alpina EXPERT Шпаклевка финишная интерьерная. При трещинах и повреждениях более 3 мм нужно сначала заполнить углубления специальной универсальной ремонтной шпатлевкой . Затем нужно разровнять поверхность и дать отремонтированному участку высохнуть. После полного высыхания поверхности необходимо отшлифовать, чтобы создать идеально ровную поверхность под покраску. И в заключение очистить поверхность от пыли и покрасить стену Alpina EXPERT Краска интерьерная в два слоя.

После замены оконных и дверных рам обычно начинать нужно также с очистки и подготовки поверхности:

для этого перед работой необходимо заклеить окна или двери пленкой, чтобы не испачкать их;

затем очистите поверхность откосов от остатка монтажной пены, малярной ленты и т.п.;

очистите поверхность от пыли и грязи и загрунтуйте поверхность грунтовкой глубокого проникновения;

далее с помощью ремонтной шпатлевки выровняйте откосы , тщательно заполните все щели и углубления;

, тщательно заполните все щели и углубления; после высыхания поверхность можно выровнять с помощью финишной шпатлевки, чтобы подготовить поверхность к покраске;

после полного высыхания всех предыдущих слоев слегка отшлифуйте поверхность и покрасьте ее интерьерной краской в два слоя.

Еще одним неприятным следствием боевых действий внутри дома может быть сажа, копоть после пожара и следы от потопа. Они не только портят внешний вид дома, но и имеют неприятный запах и вредят здоровью человека. Также сажа и копоть быстро въедаются в мелкие трещины и щели, так что затем поверхность трудно очистить, поэтому их нельзя игнорировать и нужно как можно быстрее устранить. Устранить пятна такого рода очень тяжело и для ремонта вам понадобятся специальные изолирующие краски.

Уникальной новинкой в категории изолирующих красок стала Alpina EXPERT RESTART Краска изолирующая универсальная. Специальные добавки в составе данного материала после высыхания создают на поверхности многоуровневый слой покрытия, блокирующий все типы загрязнений: сажу, пятна от копоти, следы от потопа и даже ржавчину.

Во-первых, Alpina EXPERT RESTART Краска изолирующая универсальная — единственная на украинском рынке, имеющая количество вредных веществ в своем составе менее 20 г\л при норме в 30 г\л для данной категории продуктов. Соответственно краска абсолютно безопасна для здоровья и при нанесении не имеет резкого и неприятного запаха.

Во-вторых, эта краска обладает достаточным уровнем паропроницаемости и может наноситься даже на системы теплоизоляции. В то время как другие краски имеют алкиды в своем составе, что создает непроницаемый барьер для конденсата, пара и воздуха. Это часто приводит к появлению плесени и грибков на стенах.

В-третьих, материал прекрасно подходит для использования в качестве грунт-краски перед финишными покрытиями – как промежуточное покрытие для декоративных шпатлевок, декоративных и минеральных штукатурок, или любых фасадных и интерьерных красок бренда Alpina.

Итак, как мы видим, что линейка Alpina EXPERT RESTART справляется абсолютно со всеми повреждениями, оставленными войной внутри дома. Ее материалов достаточно для того, чтобы самостоятельно или с помощью мастеров быстро и одновременно качественно сделать хороший ремонт.

Более подробно с полезными советами и этапами восстановления вы можете ознакомиться на канале YouTube или в инструкциях на сайте бренда Alpina.

Alpina. И жилье станет домом!