Трескучие морозы до -20°: прогноз погоды в Украине на 13 января (карта)
В Украину идут пиковые морозы и туманы, предупредили в Укргидрометцентре.
В Украине во вторник, 13 января, облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в Карпатах и Закарпатье днем небольшой снег. В западных областях ночью и утром местами туман. На дорогах кое-где гололедица.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.
Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 15-20° мороза, днем 8-13° мороза; на юге, юго-востоке страны и Закарпатье ночью 9-14° мороза, днем 3-8° мороза (в Крыму ночью 2-7° мороза, днем около 0°).
Какая погода в Киеве и области
В Киеве и области 13 января облачно с прояснениями. Без осадков.
На дорогах местами гололедица.
Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура в Киеве ночью 15-17° мороза, днем 10-12° мороза.
В Киевской области температура ночью была 15-20° мороза, днем 8-13° мороза.
Из-за вражеских обстрелов и сильных морозов в Киеве действуют аварийные отключения электроэнергии, вызванные повреждением инфраструктуры вследствие ночной вражеской атаки.