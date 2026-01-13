Трескучие морозы до -20°: прогноз погоды в Украине на 13 января (карта)

Январские морозы / © ТСН

В Украине во вторник, 13 января, облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в Карпатах и Закарпатье днем небольшой снег. В западных областях ночью и утром местами туман. На дорогах кое-где гололедица.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20° мороза, днем 8-13° мороза; на юге, юго-востоке страны и Закарпатье ночью 9-14° мороза, днем 3-8° мороза (в Крыму ночью 2-7° мороза, днем около 0°).

Карта погоды на 13 января / © Укргидрометцентр

Какая погода в Киеве и области

В Киеве и области 13 января облачно с прояснениями. Без осадков.

На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура в Киеве ночью 15-17° мороза, днем 10-12° мороза.

В Киевской области температура ночью была 15-20° мороза, днем 8-13° мороза.

Правила поведения во время гололеда / © Министерство здравоохранения Украины

Из-за вражеских обстрелов и сильных морозов в Киеве действуют аварийные отключения электроэнергии, вызванные повреждением инфраструктуры вследствие ночной вражеской атаки.