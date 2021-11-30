Треть газа из-за технологических потерь идет "в воздух", — Игорь Палица

Партия "За майбутнє" призывает правительство провести аудит газораспределительных сетей.

Народные депутаты призвали правительство провести государственный аудит состояния газораспределительных сетей. Это позволит определить реальный объем технологических потерь газа и установить обоснованный тариф на его распределение.

Об этом рассказал лидер партии "За майбутнє", народный депутат Игорь Палица.

"Третина газа, за который мы платим деньги, в прямом смысле идет "в воздух". По данным Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), за последние пять лет объем технологических потерь газа вырос на 42% и в 2021-м" му составил 1,4 млрд куб/м. В среднем, они составляют 33% от общей тарифной выручки по всем облгазам, хотя при приватизации новые владельцы газораспределительных компаний брали на себя инвестиционные обязательства, в том числе по ремонту и модернизации газопроводов и А теперь они требуют увеличить тариф на распределение газа в 3-4 раза, потому что эти ремонты "загоняют их в долги". Например, "Уманьгаз" хочет увеличить цену на 400%, до 8,91 грн/куб, "Харьковгаз" — на 300%, до 5,37 грн/куб, "Волыньгаз" — на 285%, до 4,49 грн/куб. Остальные — на 100-200%", — рассказал Игорь Палица.

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Он отметил, что после обращений местных советов по всей Украине о недопустимости роста тарифов на распределение газа в НКРЭКУ и правительстве заявили, что оснований для этого нет, но вопрос технологических потерь газа остается открытым.

"Обращение к правительству, президенту и парламенту о недопущении роста тарифов на распределение газа приняли областные и городские советы на Волыни, Ровенщине, Житомирщине, Хмельницкой, Запорожье, Ивано-Франковской, Черкасской, Закарпатье и т.д. После этого в НКРЭКУ и правительстве заявили, что оснований для роста тарифов нет, это только предложения облгазов, но вопрос состояния газовых сетей и технологических потерь остается открытым. совокупная задолженность облгазов составила 12,5 млрд грн", — отметил Игорь Палица.