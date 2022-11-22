Треть Хмельницкого осталась без электричества: причины

Во вторник, 22 ноября, треть Хмельницкого, Красиловская и Староконстантиновская громады останутся без электричества.

Об этом сообщает " Хмельницкоблэнерго ".

В трети Хмельницкого и двух громадах от 17:00 не будет электричества из-за аварийных работ. Жителей региона просят с пониманием отнестись к ситуации.

"Замечаем, что вследствие массированных атак, питание области осуществляется по резервным временным схемам электросетей. Они не в состоянии обеспечить распределение электрической энергии в нужном объеме, но дают хоть какую-то возможность заживить потребителей. Поэтому в случае снижения уровня напряжения в доме нужно помнить: ситуация действительно сложная, еще не преодолены последствия атак на критическую инфраструктуру и в настоящее время вообще обесточены дома, улицы и населенные пункты", — говорится в сообщении.

Ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины

Российские террористы от 10 октября массированно обстреливают ракетами нашу энергетическую инфраструктуру. В последний раз россияне 15 ноября обстреляли Украину. По нашему государству выпустили более 100 ракет, большинство из которых удалось сбить.

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что в Украине отключение электричества по лучшему сценарию будет продолжаться до марта 2023 года.

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