Треть молодых украинцев якобы уехала в РФ: зачем враг запустил новый фейк

Как оказалось, компаний, якобы проводивших этот опрос, не существует.

Российские пропагандисты распространили новый фейк, что якобы треть украинской молодежи выехала в РФ "из-за лучших медицины и условий работы".

На это указал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в своем Telegram-канале Spravdi.

Аналитики Центра выяснили, что компаний Global Service и Euporean Migration Support Bureau, якобы проводивших этот опрос, не существует, а информация о самом опросе – выдумка.

"Да и название Euporean Migration Support Bureau, вероятнее всего, написали с ошибкой – Euporean вместо European", – отмечают эксперты.

Скриншот фейковой новости пропагандистов РФ / Фото: t.me/spravdi

Структуры с подобными названиями, занимающиеся вопросами беженцев, действительно существуют (например, European Union Agency for Asylum и European Asylum Support Office), но ни одно из них не публиковало таких данных.

По состоянию на 31 декабря 2022 г. в ООН подсчитали, что в России находились 1,2 млн украинских беженцев. В то же время в Управлении отмечают, что "цифра оценочная, поскольку потенциальные дальнейшие перемещения или возвращения пока не могут быть учтены".

По сути, многие украинцы с оккупированных территорий выезжают в РФ из-за отсутствия альтернативных маршрутов эвакуации. Далее они пытаются покинуть страну-агрессорку, уехав через третьи страны домой или остаются в Европе.

Кроме того, россияне принудительно депортируют украинцев, в том числе детей.

Очевидно, такими фейками Кремль пытается оправдать собственные военные преступления и показать, что украинцы якобы нормально относятся к России, а путинский режим "заботится" о них.

Ранее сообщалось, что россияне создают клоны украинских медиа и продвигают там прокремлевские нарративы.

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