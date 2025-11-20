Треть сети "Киевстар" осталась без света: подробности

«Киевстар» / © Getty Images

По состоянию на утро 20 ноября более 30% сети «Киевстар» по всей Украине оказалось без питания. Большинство сети работает на аккумуляторных батареях и генераторах.

Об этом сообщил гендиректор компании Александр Комаров.

"Сегодня очень тяжелый день. Один из самых тяжелых с лета 2024 года. На 9 утра более 30 процентов сети без питания, почти равномерно по всей стране. 5 региональных технологических центров на генераторах. В общем сеть, в очень большой части на протяжении суток, работает на АКБ и генераторах. К сожалению, около 4% сайтов потеряли работоспособность», — говорится в заметке гендиректора «Киевстара».

Он также напомнил, что делать пользователям домашнего Интернета, чтобы во время отключений света улучшить качество и стабильность соединения, и косвенно мобильной связи.

«Когда нет света, фиксированная сеть остается работоспособной. Но для того, чтобы пользоваться интернетом как можно дольше, абонентам стоит сделать свою часть „бэкапа“ — подключить свои роутеры к резервному питанию. Достаточно павербанка, бесперебойника (ИБП) или зарядной станции», — пояснил Комаров.

По его данным, по состоянию на середину ноября о резервном питании для роутеров позаботились лишь 15-20% абонентов домашнего Интернета.

Напомним, в результате ударов РФ по энергетике, 20 ноября во всех регионах Украины в течение суток применяются графики почасовых отключений света для бытовых потребителей (объемом от 2,5 до 4 очередей) и графики ограничения мощности для промышленности. Враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Черниговской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.