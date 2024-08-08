Третье лето в оккупации: как выглядит курортная Кирилловка (видео)

На улицах оккупанты развешивали российские трехцветные тряпки, но об Украине еще напоминают вывески на украинском языке в закрытых магазинах и киосках.

В Сети показали, как выглядят сейчас пляжи оккупированной россиянами куротной Кирилловки Запорожской области.

Видео с побережья Азовского моря опубликовали в Tik-Tok.

На кадрах виден совсем безлюдный пляж и улочки поселка, которые еще три года назад были полностью заполнены людьми. На улицах оккупанты развешивали российские трехцветные тряпки, но об Украине еще напоминают вывески на украинском языке в закрытых магазинах и киосках.

Как сейчас выглядит курортная Кирилловка, оккупированная Россией

В комментариях пользователи с ностальгией вспоминали довоенные времена и выразили надежду, что однажды все же обязательно приедут отдыхать уже в украинскую Кирилловку.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях россияне выкапывают гробы погибших украинских воинов.

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