Третье лето в оккупации: как выглядит курортная Кирилловка (видео)

На улицах оккупанты развешивали российские трехцветные тряпки, но об Украине еще напоминают вывески на украинском языке в закрытых магазинах и киосках.
В Сети показали, как выглядят сейчас пляжи оккупированной россиянами куротной Кирилловки Запорожской области.
Видео с побережья Азовского моря опубликовали в Tik-Tok.
На кадрах виден совсем безлюдный пляж и улочки поселка, которые еще три года назад были полностью заполнены людьми. На улицах оккупанты развешивали российские трехцветные тряпки, но об Украине еще напоминают вывески на украинском языке в закрытых магазинах и киосках.
В комментариях пользователи с ностальгией вспоминали довоенные времена и выразили надежду, что однажды все же обязательно приедут отдыхать уже в украинскую Кирилловку.
Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях россияне выкапывают гробы погибших украинских воинов.
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