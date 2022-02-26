Третьи сутки войны в Украине: какая ситуация по состоянию на сейчас

Третьи сутки войны в Украине: какая ситуация по состоянию на сейчас

Российский оккупант продолжает наступательную операцию против Украины.

В Генштабе ВСУ рассказали о последних суток в Украине по поводу российского вторжения.

Российский оккупант продолжает наступательную операцию против Украины.

Враг начал передислокацию резервных подразделений в приграничные с Украиной районы и продолжает наносить авиационные удары по аэродромам, группировкам войск ВС Украины на Востоке и в северной части Киевской области. Осуществлены одиночные авиационные удары в районах Сумы, Полтава, Мариуполь. С Черного моря враг совершил пуск крылатых ракет морского базирования Калибр по территории Украины.

Управление действиями тактической авиации РФ происходит на территории Беларуси и ТОТ Крым. В районе МОЗЫРЯ находятся батальонные тактические группы 35 общевойсковой армии Восточного ВО, которые могут быть применены для нанесения ударов по объектам на территории Украины.

Установлено временное место нахождения десятков единиц танков в районе ШУМСКО и ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град" в районе Косовщина.

Враг неоднократно применял оперативно-тактическую авиацию в районах ЮЖНЫЙ и ОДЕССА, по аэродрому ОЗЕРНОЕ, по объектам гражданской инфраструктуры в Киевской области.

На Слобожанском направлении оперативная группировка войск ВС Украины остановила наступление противника и продолжает ведение оборонных боев в Харьковской области. Ведутся городские бои в АХТЫРКЕ.

На приморском направлении в районе КОБЛЕВО в результате огня механизированных подразделений 28 омбр уничтожены катера и до 20 человек личного состава ДРГ противника.

Группой инженерных заграждений Военно-Морских Сил ВС Украины осуществлено минирование десантно-доступных участков.

Группировка Воздушных Сил ВС Украины осуществляет отражение воздушных ударов противника, уничтожен военно-транспортный самолет ИЛ-76МД с десантом российских оккупационных войск. Продолжает ведение систематических боевых действий. Нанесение огневого поражения по скоплению живой силы и военной техники врага в Киевской, Черниговской и Херсонской областях.

Группировка объединенных сил ведет оборонительную операцию и удерживает занятые позиции по всей линии разграничения.

Ориентировочные потери противника составляют: самолеты – 14 ед., вертолеты – 8 ед., танки – 102 ед., ББМ – 536 ед., пушек – 15 ед., ЗРК БУК-1 ед.