"Третий день не поднимается с кровати": Денисова рассказала о состоянии Саакашвили

"Третий день не поднимается с кровати": Денисова рассказала о состоянии Саакашвили

Омбудсменку не пустили к заключенному.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову не пустили к заключенныму Михеилу Саакшвили, потому что она не попадает в список посетителей, предусмотренных законами Грузии.

Об этом грузинское Министерство юстиции Грузии сообщило в письме Денисовой.

"Министерство отметило, что "учитывая состояние здоровья Саакашвили, которое продолжает отказываться от получения жизненно важных медицинских услуг, а также обязательства пенитенциарного учреждения по обеспечению его здоровья и безопасности, в него допускаются только те визитеры, которые предусмотрены Кодексом Грузии. "О заключении под стражу", — говорится в сообщении.

Кроме того, омбудсмен также сообщила, что Саакашвили передал ей письмо. В нем говорится, что уже третий день почти не поднимается с постели, а результаты его анализов ухудшаются. "В палате, где размещен Михаил, отсутствует медицинское оборудование и даже кнопка вызова врача. Медицинский консилиум и личный врач к нему не допускаются", — сообщила Денисова.

Она подчеркнула, что условия содержания политика не удовлетворительны.

Как сообщалось, ранее Денисова заявила, что ей не разрешили посетить в тюремной больнице Михаила Саакашвили. Тогда причины отказа Минюст Грузии не сообщил.

Напомним, Напомним, Михаила Саакашвили задержали 1 октября 2021 грузинские правоохранители. До этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил экс-президента, что по возвращении он попадет в тюрьму. Ведь в 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил его к трем годам тюрьмы за превышение служебных полномочий в должности главы государства. После возвращения Михо в Грузию против него открыли еще одно дело – о незаконном пересечении границы. После задержания экс-президент начал голодовку и объявил себя политзаключенным.

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