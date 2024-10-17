Третий день растет потребление электричества: в "Укрэнерго" обратились к украинцам

Из-за похолодания в Украине третий день растет потребление электроэнергии.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Потребление растет. Сегодня, 17 октября, его уровень, по состоянию на 9:30, был на 1,5% выше, чем в это время предыдущего дня. Вчера, 16 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 2, 7% выше, чем в предыдущий рабочий день – во вторник, 15 октября", - говорится в сообщении.

"В часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Поэтому пользоваться мощными электроприборами лучше в период эффективной работы солнечных электростанций — с 10:00 до 16:00", — отметили в компании.

Напомним, что украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.

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