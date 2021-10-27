Третий год уклоняется от службы: в Ужгороде из окна военкомата выпрыгнул парень

Третий год уклоняется от службы: в Ужгороде из окна военкомата выпрыгнул парень

Парня с травмами доставили в больницу.

В Ужгороде из окна военкомата выпрыгнул парень и получил переломы.

Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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Сотрудники Нацполиции задержали гражданина Украины, который подлежит призыву на срочную военную службу, однако неоднократно уклонялся от явки к призывному участку и находился в розыске.

"Данного гражданина доставили в призывной участок с целью составления протокола об административном правонарушении в соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях, однако в ходе работы уклонявшийся гражданин предпринял попытку побега из призывного участка и выпрыгнул из окна второго этажа. Чем подверг опасности собственную жизнь", — говорится в сообщении.

В то же время Суспільне пишет, что парня с травмами доставили в Ужгородскую городскую больницу. У него – переломы ног, перелом носа. В настоящее время мужчина находится в реанимации. После улучшения его переведут в травматологию. С ним будет работать психиатр.

Выяснилось, что мужчина с 2018 года уклоняется от службы.

Напомним, в Сумской области погиб военнослужащий. Он оказался между двумя транспортными средствами и получил травмы, несовместимые с жизнью.

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