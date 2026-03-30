Пятый раз за день: всю Украину охватила воздушная тревога из-за МиГ-31К

По всей Украине вечером 30 марта объявлена воздушная тревога. Следует находиться в укрытиях из-за угрозы ударов «Кинжалами».

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Сначала в КГГА написали, что сигнал раздался для жителей Киева.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!», — говорится в сообщении.

Угрозу подтвердили в воздушных силах ВС Украины.

«Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — написали защитники неба.

Напомним, 30 марта в Украине уже четыре раза объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К — в 01:46, 04:52, 12:55 и 14:04.

Как известно, истребители являются носителями гиперзвуковых ракет Кинжал, которые могут достигать любой точки нашего государства.