Пятый раз за день: всю Украину охватила воздушная тревога из-за МиГ-31К
В Украине воздушная тревога из-за взлета истребителей МиГ-31К. Из-за риска атаки ракетами жителям всех областей следует оставаться в укрытиях.
По всей Украине вечером 30 марта объявлена воздушная тревога. Следует находиться в укрытиях из-за угрозы ударов «Кинжалами».
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Сначала в КГГА написали, что сигнал раздался для жителей Киева.
«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!», — говорится в сообщении.
Угрозу подтвердили в воздушных силах ВС Украины.
«Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — написали защитники неба.
Напомним, 30 марта в Украине уже четыре раза объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К — в 01:46, 04:52, 12:55 и 14:04.
Как известно, истребители являются носителями гиперзвуковых ракет Кинжал, которые могут достигать любой точки нашего государства.