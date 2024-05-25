Третий раз за несколько часов: россияне ударили по центральным районам Харькова

Около 19:10 в Харькове прогремел очередной взрыв. Речь идет об ударе по центральным районам.

Об этом написал мэр Харькова Игорь Терехов.

"Предварительно – район плотной жилой застройки. Что касается разрушений и пострадавших – информация уточняется", – подчеркнул он.

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что есть трое пострадавших по прилету, а позже их количество возросло до 6.

"Среди пострадавших – парень 13 лет, госпитализирован", – констатировал чиновник.

К сожалению, стало известно об 11 раненых людях.

Ранее удар врага пришелся по Центральному парку Харькова. К счастью, пострадавших нет.

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