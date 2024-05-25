Третий раз за несколько часов: россияне ударили по центральным районам Харькова

Оккупанты беспощадно терроризируют жителей города.
Около 19:10 в Харькове прогремел очередной взрыв. Речь идет об ударе по центральным районам.
Об этом написал мэр Харькова Игорь Терехов.
"Предварительно – район плотной жилой застройки. Что касается разрушений и пострадавших – информация уточняется", – подчеркнул он.
Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что есть трое пострадавших по прилету, а позже их количество возросло до 6.
"Среди пострадавших – парень 13 лет, госпитализирован", – констатировал чиновник.
К сожалению, стало известно об 11 раненых людях.
Ранее удар врага пришелся по Центральному парку Харькова. К счастью, пострадавших нет.
Читайте также: