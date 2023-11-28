Третий раз за ночь объявили воздушную тревогу: куда двигаются вражеские беспилотники

Третий раз за ночь в некоторых украинских областях объявлена воздушная тревога.

Сейчас ее объявили из-за вражеских беспилотников.

Да, сначала ударные дроны двигались в направлении Винницкой области, а позже к этому перечню добавилась и Хмельницкая область.

"Группа "Шахедов" из Винницкой области двигается в направлении Хмельницкой области!", — информируют в Воздушных Силах ВСУ.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Винницкой, Херсонской, Луганской областях и автономной республике Крым.

Напомним, что несколько областей Украины "покраснело" из-за воздушной тревоги, заметим, что тогда речь шла об угрозе из-за враждебной баллистики.

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