Третий раз за ночь объявили воздушную тревогу: куда двигаются вражеские беспилотники

Враг не дает украинцам нормально выспаться.
Третий раз за ночь в некоторых украинских областях объявлена воздушная тревога.
Сейчас ее объявили из-за вражеских беспилотников.
Да, сначала ударные дроны двигались в направлении Винницкой области, а позже к этому перечню добавилась и Хмельницкая область.
"Группа "Шахедов" из Винницкой области двигается в направлении Хмельницкой области!", — информируют в Воздушных Силах ВСУ.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Винницкой, Херсонской, Луганской областях и автономной республике Крым.
Напомним, что несколько областей Украины "покраснело" из-за воздушной тревоги, заметим, что тогда речь шла об угрозе из-за враждебной баллистики.
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